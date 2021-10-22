Российские и немецкие ученые создали цифровую модель для умного энергопотребления

Пермь, 22 октября. Ученые ПНИПУ и Высшей инженерной школы им. Георга Агриколы (Германия) разработали цифровую модель для прогнозирования расхода электричества. Искусственный интеллект должен помочь компаниям сэкономить средства и даже получить прибыль.

В пермском политехническом университете ФАН рассказали, что в промышленных районах непрерывное потребление электроэнергии в течение суток происходит неравномерно. Поэтому в часы низкого спроса она остается невостребованной, а во время пикового спроса ее не хватает.

«Чтобы сбалансировать потребление и сделать его более гибким, необходима автоматическая система, которая спрогнозирует эти процессы, — пояснил ФАН доктор технических наук Александр Николаев. — Сейчас взаимодействие потребителей энергии и агрегаторов управления спросом регулируется постановлением правительства РФ. Если предприятие снижает нагрузку в установленные часы, то оно может получить вознаграждение».

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Горнодобывающая промышленность — одно из самых ресурсоемких производств. Одна шахта потребляет сотни ГВт/ч электроэнергии в год. Но преимущество нашей разработки в том, что ее легко можно адаптировать и к другим отраслям», — говорит Николаев.

В пермском политехе объяснили, что ученые разработали цифровую модель, которая прогнозирует процессы энергопотребления на подземных горнодобывающих предприятиях. Искусственный интеллект оценивает возможности и предлагает сценарии того, как можно снизить расход энергии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа программистов ПНИПУ разработала очки, которые могут отслеживать взгляд владельца. Технология поможет более точно определить потребности покупателей с помощью нейросетевых алгоритмов.