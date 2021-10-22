Несколько человек погибли при пожаре под Пермью

Пермь, 22 октября. Около двух часов понадобилось, чтобы потушить пожар в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. Огонь полыхал на площади 103 кв метра.

По данным МЧС Прикамья, три человека погибли. По неподтвержденной пока информации, среди них есть несовершеннолетний.

Пожар тушили 47 человек и 15 единиц техники. Сотрудники МЧС проводят проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что из окна городской больницы им. Граля в столице Прикамья выпал пациент. Трагедия случилась ночью 21 октября.