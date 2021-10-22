Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 08:19
08:18
Общество
Жизнь с мужем-Овном станет для женщины испытанием из-за свободолюбия супруга
08:09
Происшествия
Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
08:07
Политика
Политолог Ищенко вспомнил о попытке НАТО обманом прервать сотрудничество России и Китая
08:04
Политика
Пушков раскритиковал слова Столтенберга о готовности диалога с Россией
08:03
Общество
Потеря веса и аппетита может говорить о раке поджелудочной железы
08:03
Политика
Политолог Ищенко: США пытались уговорить Россию отказаться от Китая
08:02
Общество
Прокуратура Южно-Сахалинска помогла семье получить пригодную для жилья квартиру
08:00
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль расследование гибели детей при пожаре под Ростовом
08:00
Шоу-бизнес
Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода
08:00
Весь мир
Поколение зумеров не намерено голосовать за Эрдогана и правящую партию Турции
Все новости

Несколько человек погибли при пожаре под Пермью
Происшествия
Несколько человек погибли при пожаре под Пермью
mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Пензенской области

Пермь, 22 октября. Около двух часов понадобилось, чтобы потушить пожар в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. Огонь полыхал на площади 103 кв метра.

По данным МЧС Прикамья, три человека погибли. По неподтвержденной пока информации, среди них есть несовершеннолетний.

Пожар тушили 47 человек и 15 единиц техники. Сотрудники МЧС проводят проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что из окна городской больницы им. Граля в столице Прикамья выпал пациент. Трагедия случилась ночью 21 октября.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Несколько человек погибли при пожаре под Пермью
пожар мчс пермь пожарные погибли люди
Комментировать