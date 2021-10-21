Экс-чиновницу минобрнауки Прикамья обвинили в хищении более 1 млн рублей

Пермь, 21 октября. Следственный комитет Прикамья завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы регионального министерства образования. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН пояснили, что с марта 2016 года по январь 2017 года она, занимая должность руководителя структурного подразделения минобрнауки Прикамья, вместе со своей знакомой вносила в документы заведомо ложные сведения.

«Таким образом они похитили средства бюджета Пермского края, выделенные в распоряжение министерства для выдачи субсидий на возмещение затрат на дошкольное образование. Общая сумма — 1 млн 103 тыс. рублей, что квалифицируется, как особо крупный размер», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в отношении экс-депутата Государственной думы РФ Алексея Бурнашова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти.