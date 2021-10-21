Уголовное дело заведено в отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова

Пермь, 21 октября. В отношении экс-депутата Государственной думы РФ Алексея Бурнашова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Как пояснили «Новостям Перми» в СУ СКР Прикамья, по этой статье нарушителю может грозить штраф до 200 тыс. рулей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Днем 8 июля в центре Перми был задержан в то время депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в социальной сети депутат опубликовал пост, в котором принес свои извинения сотрудникам ГИБДД и всем очевидцам.