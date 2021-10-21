Пациент погиб после падения из окна пермской больницы

Пермь, 21 октября. Из окна горбольницы им. Граля в столице Прикамья выпал пациент. Трагедия случилась ночью 21 октября.

По предварительным данным, мужчина упал с седьмого этажа. Именно здесь оборудовано ковид-отделение. От полученных травм пациент скончался.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. В министерстве здравоохранения Пермского края факт случившегося подтвердили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд встал на сторону семьи работника сервисного предприятия Перми, который погиб в сентябре 2020 года. Родственники обратились с иском о компенсации морального вреда.