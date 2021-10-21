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Пациент погиб после падения из окна пермской больницы

  /   Обновлено: 21 октября 2021 13:47
Происшествия
Пациент погиб после падения из окна пермской больницы
Яндекс.карты  /  Панорама: Городская клиническая больница № 2 им. Ф. Х. Граля

Пермь, 21 октября. Из окна горбольницы им. Граля в столице Прикамья выпал пациент. Трагедия случилась ночью 21 октября.

По предварительным данным, мужчина упал с седьмого этажа. Именно здесь оборудовано ковид-отделение. От полученных травм пациент скончался.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. В министерстве здравоохранения Пермского края факт случившегося подтвердили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд встал на сторону семьи работника сервисного предприятия Перми, который погиб в сентябре 2020 года. Родственники обратились с иском о компенсации морального вреда.

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