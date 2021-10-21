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Охранявший Пермский университет во время расстрела ЧОП будет судиться с Росгвардией
Общество
Охранявший Пермский университет во время расстрела ЧОП будет судиться с Росгвардией
Prt Scr youtube.com  /  МихКот

Пермь, 21 октября. ЧОП «Арсенал-Регион», которое занималось охраной Пермского государственного университета (ПГНИУ) в момент массового расстрела, попытается оспорить решение о привлечении к административной ответственности.

Заявление к краевому управлению федеральной службы национальной гвардии зарегистрировано 20 октября в картотеке Арбитражного суда Прикамья. Ранее управление Росгвардии подало иск о привлечении ЧОП к ответственности.

20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории вуза. Пострадали 47 человек, шесть – погибли.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Бекмансурова определили в отряд для инвалидов в следственном изоляторе.

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