Охранявший Пермский университет во время расстрела ЧОП будет судиться с Росгвардией

Пермь, 21 октября. ЧОП «Арсенал-Регион», которое занималось охраной Пермского государственного университета (ПГНИУ) в момент массового расстрела, попытается оспорить решение о привлечении к административной ответственности.

Заявление к краевому управлению федеральной службы национальной гвардии зарегистрировано 20 октября в картотеке Арбитражного суда Прикамья. Ранее управление Росгвардии подало иск о привлечении ЧОП к ответственности.

20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории вуза. Пострадали 47 человек, шесть – погибли.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Бекмансурова определили в отряд для инвалидов в следственном изоляторе.