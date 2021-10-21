Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика

Пермь, 21 октября. Школьнице в Прикамье удалось отбиться от собак с помощью газового баллончика. Животные напали на 12-летнюю девочку, когда он возвращалась домой из школы.

Мама ребенка рассказала региональным СМИ, что собака повалила ее дочку на землю, порвала пуховик и школьную форму. Девочка смогла воспользоваться газовым баллончиком, который был у нее с собой.

Женщина отвезла ребенка в травмпункт и написала заявление в дежурную часть. В ГУ МВД по Пермскому краю пока инцидент не комментируют.

В свою очередь, местные жители точно знают, кому принадлежат собаки и говорят, что это не первый случай их нападения на людей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ребенок получил травмы после нападения стаи бездомных собак во дворе школы в Красноярском крае.