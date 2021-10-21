Полеты в Египет из Перми увеличиваются до семи в неделю

Пермь, 21 октября. Авиакомпания «ИрАэро» получила допуски на выполнение международных рейсов из столицы Прикамья в Египет. Росавиация разрешила компании летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

«Также авиаперевозчик «Россия» изъявила желание увеличить число рейсов на египетские курорты. Запрос был одобрен, и теперь полеты увеличатся с трех раз в неделю до семи», — рассказали ФАН в министерстве транспорте Пермского крае.

В минтрансе отметили, что запрос допуска не означает начало полетной программы. Даже при условии получения разрешения на полеты, авиакомпания самостоятельно принимает решение о начале перевозок по направлениям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты аналитического центра сервиса «Туту.ру» посчитали среднюю стоимость перелета внутри России. Средняя цена билета туда-обратно в октябре составила 9,5 тысячи рублей.