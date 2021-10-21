Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 10:59
10:59
Политика
Замглавы МИД РФ Рябков не стал называть кризисной ситуацию вокруг «нормандского формата»
10:59
Политика
В МИД РФ указали на негативные последствия поставок Западом оружия на Украину
10:57
Политика
Американские журналисты MSNBC назвали безрадостными настоящие рейтинги Трампа и Байдена
10:56
Происшествия
Фигуранта дела экс-замминистра просвещения Раковой Максима Инкина оставили в СИЗО
10:55
Происшествия
Суд в Уссурийске отправил в колонию актрису из роликов про Виталия Наливкина
10:52
Политика
Глава МИД Южной Кореи намерен провести переговоры с Лавровым в ходе визита в Москву
10:50
Происшествия
Школьница в Перми отбилась от собак с помощью газового баллончика
10:48
Происшествия
Полиция проводит обыск в кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Громова
10:47
Шоу-бизнес
Издание Marie Claire рассказало об особенностях питания голландской королевы Максимы
10:46
Политика
Первый вице-губернатор Краснодарского края Алексеенко перешел на работу в мэрию Краснодара
Все новости

Полеты в Египет из Перми увеличиваются до семи в неделю

  /   Обновлено: 21 октября 2021 10:41
Общество
Полеты в Египет из Перми увеличиваются до семи в неделю
wikipedia.org  /  Alex Snow / CC BY-SA 4.0

Пермь, 21 октября. Авиакомпания «ИрАэро» получила допуски на выполнение международных рейсов из столицы Прикамья в Египет. Росавиация разрешила компании летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

«Также авиаперевозчик «Россия» изъявила желание увеличить число рейсов на египетские курорты. Запрос был одобрен, и теперь полеты увеличатся с трех раз в неделю до семи», — рассказали ФАН в министерстве транспорте Пермского крае.

В минтрансе отметили, что запрос допуска не означает начало полетной программы. Даже при условии получения разрешения на полеты, авиакомпания самостоятельно принимает решение о начале перевозок по направлениям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты аналитического центра сервиса «Туту.ру» посчитали среднюю стоимость перелета внутри России. Средняя цена билета туда-обратно в октябре составила 9,5 тысячи рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полеты в Египет из Перми увеличиваются до семи в неделю
египет пермь полеты авиакомпания перелеты
Комментировать