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Семья погибшего на пермском предприятии взыскала 1,2 млн рублей компенсации
Общество
Семья погибшего на пермском предприятии взыскала 1,2 млн рублей компенсации
freepik.com  /  jcomp

Пермь, 21 октября. Суд встал на сторону семьи работника сервисного предприятия столицы Прикамья, который погиб в сентябре 2020 года. Родственники обратились с иском о компенсации морального вреда.

В Индустриальном районном суде Перми ФАН рассказали, что представитель ответчика заявленные требования не признал. Он ссылался на неправомерные действия самого погибшего.

«Изучив представленные сторонами доказательства, суд удовлетворил заявленный иск и взыскал компенсацию морального вреда 1 млн 200 тыс. рублей в пользу жены и ребенка», — уточнили в пресс-службе суда.

18 сентября 2020 года на пермском предприятии произошел серьезный взрыв. Его ощущали жители сразу нескольких микрорайонов города. А сильный пожар пришлось тушить в течение всей ночи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что неравнодушные очевидцы спасли женщину из полыхающего автомобиля. Инцидент произошел в Куединском муниципальном округе Прикамья.

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