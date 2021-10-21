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Оперштаб Прикамья ограничил заполняемость гостиниц до 50%
Общество
Оперштаб Прикамья ограничил заполняемость гостиниц до 50%
2ГИС  /  Урал, отель, Ленина, 58, Пермь

Пермь, 21 октября. Для гостиниц и хостелов в Прикамье вводится ограничение по заполняемости. С 25 октября она будет составлять не более 50% от номерного фонда.

Как пояснили ФАН в администрации губернатора Пермского края, данный норматив не распространяется на организации, которые ответственно подошли к выполнению санитарных требований. Это гостиницы, в которых все работники привиты или имеют справки о противопоказаниях к вакцинации.

За последнюю неделю в Прикамье побит рекорд по количеству случаев заболеваний COVID-19 — 600 человек ежедневно. В качестве причин смерти коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места.

«Несмотря на иммунизацию населения 95% коек, развернутых в стационарах, занимают пациенты без прививки. Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», — сказал в среду, 20 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Члены краевого оперштаба приняли решение с 25 октября ввести на территории Прикамья дополнительные меры борьбы с COVID-19. Они расширяют перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов.

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пермский край ограничения гостиницы qr-код хостелы коронавирус
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