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Пермяк регулярно насиловал семилетнюю дочь своих друзей
Происшествия
Пермяк регулярно насиловал семилетнюю дочь своих друзей
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Пермь, 21 октября. В столице Прикамья в колонию на длительный срок отправился 34-летний местный житель. Его обвиняли в совершении трех преступлений в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что с октября по ноябрь 2020 года мужчина ходил в гости к своим друзьям.

«Там, пользуясь беспомощным, в силу малолетнего возраста, состоянием их семилетней дочери, он совершал насильственные действия сексуального характера», — пояснили в Следственном комитете.

В итоге Орджоникидзевский суд Перми отправил мужчину на 14 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что наказание для виновных в педофилии могут ужесточить. Соответствующий законопроект поддержали в российском правительстве.

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