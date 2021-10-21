Пермяк регулярно насиловал семилетнюю дочь своих друзей

Пермь, 21 октября. В столице Прикамья в колонию на длительный срок отправился 34-летний местный житель. Его обвиняли в совершении трех преступлений в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что с октября по ноябрь 2020 года мужчина ходил в гости к своим друзьям.

«Там, пользуясь беспомощным, в силу малолетнего возраста, состоянием их семилетней дочери, он совершал насильственные действия сексуального характера», — пояснили в Следственном комитете.

В итоге Орджоникидзевский суд Перми отправил мужчину на 14 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что наказание для виновных в педофилии могут ужесточить. Соответствующий законопроект поддержали в российском правительстве.