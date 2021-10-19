Изобретатель Редекоп рассказал, может ли в России появиться свой Илон Маск

В сентябре 2021 года в пермском технопарке состоялось мероприятие под названием «Искусственный интеллект, авторское право сегодня и взгляд в будущее». Участникам была представлена «Машина изобретений AWTOR».

Разработка пермских специалистов стала лучшей в России из 800 проектов искусственного интеллекта (ИИ) по версии рейтинга АСИ «Архипелаг 2035». Программа предназначена для помощи специалистам в сфере разработки новых продуктов. Она умеет выдавать все направления, существующие в современной физике, для решения технических задач.

Корреспондент ФАН пообщался с руководителем «Корпорации «ПСС», автором идеи Александром Редекопом, который ответил на важнейшие вопросы: должно ли быть право у машины на интеллектуальную собственность (ИС), а также, кто должен быть собственником продукта технического творчества, если им занимается исключительно машина.

«Если исходить из концепции, что дух божий дышит, где хочет, то лучше понятна мысль апостола Павла о Боге как «все во всем». В какой-то степени это представление очень похоже на представление синтоизма, что мировая душа разлита везде. А поскольку мы научились производственной системе Кайдзен, то познакомились с их элементами культуры. Но почему там такое отношение к роботам? У них с XVI века существует театр бунраку, в котором куклы каракури пародируют человека. И вот японцы на протяжении долгого времени их за ниточки, рычажки дергали, создавая иллюзию самостоятельного передвижения. То есть это сидит у них далеко в культуре. И в Японии есть целая национальная стратегия о том, чтобы передать часть прав машинам», — рассказывает Александр Редекоп.

vk.com / Пермская торгово-промышленная палата

«Надо понимать, что право авторства и право на использование результатов интеллектуальной деятельности — это не совсем одно и то же. В авторском праве эти понятия сливаются, а вот в патентном праве — нет. К примеру, мы подали патент на разработку, сделанную машиной, можно сказать, она сама отправила заявку в Роспатент и указала себя в качестве автора, но правообладателем не стала», — поясняет руководитель корпорации.

По его словам, не обязательно брать пример с Японии. Но наделить ИИ некоторыми правами можно для того, чтобы понять свое место в жизни, оценить, сколько сегодня за нас делают машины.

МБКИ, дочка ПСС, — первая компания в мире, которая подала заявку на изобретение, где автором была указана машина. На встрече в Технопарке Пермь руководитель отделения физики и прикладной механики ФИПС Михаил Сальников отметил, что сегодня искусственный интеллект не является субъектом, который может подавать заявку, именно поэтому она была отклонена. При этом сейчас Роспатент рассматривает идею, что ИИ может быть автором.

«По действующему законодательству на сегодня автором может быть гражданин, который внес творческий вклад в результат интеллектуальной деятельности. Не важно — пьеса, музыка, статья или изобретение. Если я соавтор — ходил и подносил гайки — или просто инвестор — давал деньги, — я не имею права считаться автором», — отмечает Редекоп.

pexels.com / Ali Pazani

«Что с этим правом будет делать машина? Ничего она с ним пока не будет делать. С этим что-то могут делать люди как собственники. Мое мнение: машине в собственность ничего не надо давать, чтобы не получилась глупость, как в рекламном ролике одного банка, где чайник выгнал хозяина из дома. И тут есть еще и юридическая засада: чтобы признать машину автором, нужно поменять Гражданский кодекс РФ. Плюс, согласится ли человек отдать это право, даже понимая, что основной объем сделан ИИ», — говорит руководитель «Корпорации ПСС».

Исходя из особенностей русской цивилизации, специалисты пока склоняются к тому, что автором все-таки должен быть человек, который формирует и дает задание машине.

На вопрос, стоит ли сегодня обращаться к зарубежному опыту, создавая что-то свое или, возможно, копируя, Александр Редекоп отвечает, что крайне важно определить цель, к которой вы в итоге должны прийти.

«Илон Маск — это одна такая уникальная история, когда в тебя закачивает в год миллиард долларов Государственный департамент США. Развитие получается за счет увеличения капитализации компании и стоимости твоих активов, а не за счет только прибыли. Талантливый мужик Илон Маск? Да, безусловно. Могут ли у нас такие быть? Наверное, при определенных условиях. К примеру, если будет поставлена государственная задача. Например, создавать частные компании, которые будут отправлять людей в космос, это, возможно, будет сделано», — уверен изобретатель.

deloros-perm.ru / Деловая Россия Пермский край

«Давайте вспомним, что первый персональный компьютер был разработан в Советском Союзе. Нам нужно отдать должное американцам: хорошо и грамотно сработали, убедили, что за этим нет будущего, — поясняет Александр Редекоп. — Поэтому тут важно государство. Причем надо понимать, что госполитика — это не всегда то же самое, что госзаказ. Госполитика — это целый ряд или множество мероприятий, которые в итоге приведут к изменению среды и переходу на другой уровень».

Пока, по мнению Александра Редекопа, на государственном уровне нет задачи позиционировать Россию именно как инновационную державу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что предприятие Александра Редекопа несколько лет назад получило статус самого социально-ориентированного в Пермском крае, когда вела несколько благотворительных проектов, бесплатно начала кормить сотрудников, а незамужние женщины здесь получали компенсацию.