В Прикамье прохожие спасли женщину из горящего автомобиля после аварии

Пермь, 19 октября. Очевидцы ДТП с участием легковушки и грузовика вытащили из горящего салона женщину, сообщили в Госавтоинспекции Куединского муниципального округа.

Согласно данным ведомства, на автодороге Куеда – Урада произошла серьезная авария. Автомобиль Toyota Corolla с пермячкой за рулем выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с грузовой машиной Volvo.

От удара легковушка загорелась. На помощь к женщине кинулись прохожие. Им удалось вскрыть деформированную дверь. Очевидцы ДТП помогли выбраться пострадавшей до того момента, пока транспорт полностью не сгорел.

Ранее сообщалось, что в конце сентября врачи спасли жизнь 16-летнего юноши, получившего серьезные травмы при ДТП в Астраханской области. Медики диагностировали у него переломы грудного и поясничного отделов, левой лопатки и левого плеча, сотрясение головного мозга и пневмоторакс. На данный момент состояние подростка стабилизировалось.