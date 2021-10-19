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Очевидцы достали женщину из полыхающей машины после ДТП в Прикамье

  /   Обновлено: 19 октября 2021 08:43
Происшествия
Очевидцы достали женщину из полыхающей машины после ДТП в Прикамье
pixabay.com  /  suhasrawool

Пермь, 19 октября. Неравнодушные очевидцы спасли женщину из полыхающего автомобиля, который загорелся после ДТП. Инцидент произошел в Куединском муниципальном округе на втором километре трассы «Куеда-Урада» в Прикамье.

Жительница Пермского района сидела за рулем автомобиля Toyota Corolla. Она выехала на встречную полосу для обгона. В этот момент машина столкнулась со встречным грузовым Volvo, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

После сильного удара легковой автомобиль загорелся. Водитель грузовика и проезжающие мимо очевидцы стали пытаться спасти женщину. Они смогли открыть поврежденную дверь машины и помогли автолюбительнице выбраться из горящей Toyota Corolla, пока огонь не охватил весь транспорт.

Ранее автомобиль ГИБДД столкнулся с большегрузом на ремонтируемом участке дороги в Сахалинской области. ДТП произошло в Макаровском районе. В результате аварии пострадали двое полицейских.

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