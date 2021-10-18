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Полицейские вывели из леса заблудившуюся девушку в Пермском крае

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:13
Общество
Полицейские вывели из леса заблудившуюся девушку в Пермском крае
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Christian Ohde via www.imago-ima

Пермь, 18 октября. Ночью правоохранители получили сообщение о том, что владелица машины «Киа» передает сигналы SOS. На поиски девушки отправился наряд сотрудников ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции по Куединскому району.

Правоохранителям пришлось проехать более 100 километров для того, чтобы добраться до предполагаемого местонахождения автомобиля. На связь девушка больше не выходила.

Стражи порядка пошли через лес, по пути корректируя свой маршрут при помощи раций. В час ночи им удалось обнаружить легковушку. В транспорте сидела владелица авто и плакала, но, увидев полицейских, она успокоилась. Девушка подробно рассказала свою историю своим спасителям.

Выяснилось, что она приехала погостить из Перми в Нефтекамск. Однако на обратной дороге навигатор показал короткую дорогу, по которой россиянка и решила поехать. В результате девушка оказалась в лесу без каких-либо средств связи.

Госавтоинспекторы сопроводили пермячку в участок. Супруг встретил возлюбленную и увез ее домой.

В начале сентября две женщины пропали без вести в лесу на Сахалине, сообщал телеканал «360». На восьмой день поисков их обнаружили живыми.

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