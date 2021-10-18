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Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае
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Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:51
Происшествия
Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае
pxhere.com

Пермь, 18 октября. Неполадки с сотовой связью произошли после инцидента со стрельбой в школе в Пермском крае.

Корреспондент ФАН сообщает, что родителям шока добавил технический сбой в мобильной связи. Они не могли дозвониться до детей. Родственники в слезах ходили вокруг школы.

Утром в понедельник сообщалось, что шестиклассник в школе поселка Сарс открыл огонь из ружья. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга». В результате никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, школьник Дима Г. взял карабин у отца. Он объяснил свой поступок злостью на одноклассников и учителей. Подростка отправят на детскую психиатрическую экспертизу. Во время стрельбы он вел себя неадекватно и кричал бессвязные фразы.

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