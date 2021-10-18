Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае

Пермь, 18 октября. Неполадки с сотовой связью произошли после инцидента со стрельбой в школе в Пермском крае.

Корреспондент ФАН сообщает, что родителям шока добавил технический сбой в мобильной связи. Они не могли дозвониться до детей. Родственники в слезах ходили вокруг школы.

Утром в понедельник сообщалось, что шестиклассник в школе поселка Сарс открыл огонь из ружья. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга». В результате никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, школьник Дима Г. взял карабин у отца. Он объяснил свой поступок злостью на одноклассников и учителей. Подростка отправят на детскую психиатрическую экспертизу. Во время стрельбы он вел себя неадекватно и кричал бессвязные фразы.