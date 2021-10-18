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Устроившего стрельбу в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности
Происшествия
Устроившего стрельбу в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности
Федеральное агентство новостей

Пермь, 18 октября. Шестиклассник, устроивший стрельбу в учебном заведении, не будет привлечен к уголовной ответственности, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС напомнил о положениях Уголовного кодекса России. Согласно документу, общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, за особо тяжкие — с 14 лет. При этом дети старше 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.

Школьник открыл стрельбу в учебном заведении Октябрьского городского округа. Он сделал два выстрела в стену и потолок. В результате случившегося никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и мотивы поступка несовершеннолетнего.

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