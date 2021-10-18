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Руководство отменило занятие в школе под Пермью, где произошла стрельба
Происшествия
Руководство отменило занятие в школе под Пермью, где произошла стрельба
Федеральное агентство новостей

Пермь, 18 октября. Занятия в школе поселка Сарс под Пермью, где произошла стрельба, отменили. Родителей и детей призвали сохранять спокойствие.

Учебное учреждение обратилось к школьникам с просьбой не поддаваться панике. Об этом говорится в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Ранее подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Стрелком оказался 12-летний шестиклассник. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его скрутили.

Шестиклассник рассказал, что его вынудила так поступить школьная травля. Подростка отправят на детскую психиатрическую экспертизу, так как во время стрельбы он вел себя неадекватно. Во время инцидента он кричал бессвязные фразы.

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