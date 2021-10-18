ФАН публикует фотографии с места стрельбы в школе в Пермском крае

Пермь, 18 октября. Федеральное агентство новостей публикует снимки с места стрельбы в школе поселка Сарс.

Ранее сообщалось, что подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его обезоружили.

Согласно снимкам, на месте работают правоохранители. Видно несколько автомобилей и людей. По меньшей мере две машины — полицейские.

Сейчас на месте находятся две скорые помощи. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Федеральное агентство новостей /

Известно, что школьник выстрелил из «Сайги» два раза. На одном из снимков можно увидеть почти разбитое выстрелом дверное стекло.

Федеральное агентство новостей /

Стрелявшим оказался 12-летний школьник по имени Дима Г. Ружье он взял у своего отца. Подросток объяснил поступок тем, что разозлился на учителей и одноклассников. По предварительным данным, подростка травили.

Директор школы в Октябрьском районе отвела вооруженного шестиклассника в кабинет. В ходе разговора уговорила его отдать ружье.