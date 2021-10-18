Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 09:24
09:19
Общество
Политолог Простаков о назначении Макарова: Петербург всегда готовил высококомпетентные кадры
09:17
Экономика
Доллар и евро показали нейтральную динамику к рублю на открытии торгов Мосбиржи
09:14
Спорт
Теннисист Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP
09:10
Происшествия
Семьям двух погибших во время циклона на Сахалине выплатят по 500 тыс. рублей
09:05
Общество
Дождь и похолодание до +7 градусов ожидается в Петербурге 18 октября
08:56
Спорт
Боец Нурмагомедов объяснил резкую шутку в адрес Макгрегора
08:55
Политика
Политолог Ищенко заявил о страхе Украины перед объявлением дефолта
08:53
Общество
ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году
08:53
Происшествия
Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в Магаданской области
08:50
Происшествия
Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае
Все новости

Стрелявшего в пермской школе подростка и его семью охарактеризовали положительно

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:21
Происшествия
Стрелявшего в пермской школе подростка и его семью охарактеризовали положительно
pxhere.com

Пермь, 18 октября. Источник в администрации поселка Сарс Пермского края рассказал, что семья устроившего стрельбу в школе подростка характеризуется «очень положительно».

Представитель поселка городского типа рассказал ФАН, что 12-летний стрелок никогда не состоял на профилактическом учете. Подростка, как и его семью, в администрации назвали положительной.

Отмечается, что в пгт все друг друга знают, в том числе и ребенка. Жители населенного пункта недоумевают из-за происшествия.

Ранее сообщалось, что подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга».

Согласно предварительной информации, школьник Дима Г. взял карабин у отца. Он объяснил свой поступок тем, что был зол на учителей и одноклассников.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Стрелявшего в пермской школе подростка и его семью охарактеризовали положительно
стрельба пермский край сайга
Комментировать