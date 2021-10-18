Стрелявшего в пермской школе подростка и его семью охарактеризовали положительно

Пермь, 18 октября. Источник в администрации поселка Сарс Пермского края рассказал, что семья устроившего стрельбу в школе подростка характеризуется «очень положительно».

Представитель поселка городского типа рассказал ФАН, что 12-летний стрелок никогда не состоял на профилактическом учете. Подростка, как и его семью, в администрации назвали положительной.

Отмечается, что в пгт все друг друга знают, в том числе и ребенка. Жители населенного пункта недоумевают из-за происшествия.

Ранее сообщалось, что подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга».

Согласно предварительной информации, школьник Дима Г. взял карабин у отца. Он объяснил свой поступок тем, что был зол на учителей и одноклассников.