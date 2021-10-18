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Травлю назвали возможной причиной стрельбы в школе Пермского края
Происшествия
Травлю назвали возможной причиной стрельбы в школе Пермского края
mosreg.ru  /  Пресс-служба правительства Московской области

Пермь, 18 октября. Шестиклассник, принесший в школу карабин в Пермском крае рассказал, что его вынудила на это школьная травля.

Устроивший стрельбу в поселке Сарс мог открыть огонь из-за школьной травли. Об этом рассказал информированный источник «Интерфаксу».

«По предварительным данным задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг», — сказал он.

Подростка отправят на детскую психиатрическую экспертизу, так как во время стрельбы он вел себя неадекватно. Во время инцидента он кричал бессвязные фразы.

Ранее стало известно, что подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его скрутили.

Первой, кого встретил в школе стрелок из поселка Сарс в Пермском крае, оказалась его сестра. Подросток направил на нее ружье и велел возвращаться домой.

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