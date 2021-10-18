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Стрелявшего в школе Пермского края шестиклассника обезвредила директор

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:42
Происшествия
Стрелявшего в школе Пермского края шестиклассника обезвредила директор
pixabay.com  /  PD

Пермь, 18 октября. Директор школы в Октябрьском районе Пермского края отвела вооруженного шестиклассника в кабинет и в ходе разговора уговорила его отдать ружье.

Школьник находился в состоянии эмоционального расстройства, отметили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. Подросток успел сделать два выстрела, никто не пострадал.

После неудачной попытки массового расстрела школьник признался, что был очень зол на родителей и учителей, а также хотел прояснить некий вопрос с одной из одноклассниц. При этом выход из ситуации ему подсказал Бог, который приснился ему прошлой ночью. Притом первой, кого мальчик встретил в школе, оказалась его сестра. Пригрозив ей ружьем, он велел ей вернуться домой.

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ружье стрельба школа
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