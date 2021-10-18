Устроивший стрельбу в Пермском крае шестиклассник отправил сестру-школьницу домой

Пермь, 18 октября. Первой, кого встретил в школе 12-летний стрелок из поселка Сарс в Пермском крае, оказалась его сестра. Подросток направил на нее ружье и велел возвращаться домой.

После этого мальчик дважды выстрелил, информирует Telegram-канал «112». Никто не пострадал, и стрелка быстро скрутили.

Позднее он рассказал, что был очень зол на родителей и учителей, а также хотел разобраться с некой одноклассницей. Перед днем стрельбы, для которого Дима Г. взял отцовское ружье, ему приснился Бог.

Он-то и подсказал школьнику, как расправиться с обидчиками, после чего жаждущий мщения подросток взялся за оружие. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.