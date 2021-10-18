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Стрельбу в школе под Пермью устроил разозлившийся на учителей подросток
Происшествия
Стрельбу в школе под Пермью устроил разозлившийся на учителей подросток
wikipedia.org  /  SpetsnazAlpha / CC BY-SA 3.0

Пермь, 18 октября. Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае подросток заявил, что в ночь перед инцидентом ему приснился Бог.

Стрелявшим оказался 12-летний школьник по имени Дима Г. Карабин «Сайга» он взял у отца. Подросток объяснил свой поступок тем, что был зол на учителей и одноклассников.

По словам несовершеннолетнего злоумышленника, ему ночью приснился Бог, который и подсказал, что делать. Кроме того, подросток признался, что очень хотел решить некий вопрос с одной из одноклассниц.

Подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция уже задержала стрелка. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его скрутили. В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранительные органы.

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стрельба пермский край школа
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