Стрельбу в школе под Пермью устроил разозлившийся на учителей подросток

Пермь, 18 октября. Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае подросток заявил, что в ночь перед инцидентом ему приснился Бог.

Стрелявшим оказался 12-летний школьник по имени Дима Г. Карабин «Сайга» он взял у отца. Подросток объяснил свой поступок тем, что был зол на учителей и одноклассников.

По словам несовершеннолетнего злоумышленника, ему ночью приснился Бог, который и подсказал, что делать. Кроме того, подросток признался, что очень хотел решить некий вопрос с одной из одноклассниц.

Подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция уже задержала стрелка. Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его скрутили. В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранительные органы.