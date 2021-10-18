Шестиклассник открыл стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края

Пермь, 18 октября. Подросток открыл огонь из оружия в одной из школ Пермского края. В результате произошедшего никто не пострадал.

Подросток открыл огонь в школе поселка Сарс. Стрелком оказался 12-летний шестиклассник. Полиция уже задержала его, передает РЕН ТВ.

Мальчик успел произвести два выстрела из карабина «Сайга», после его скрутили. В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что суд об избрании меры пресечения пермскому стрелку состоится 14 октября. Рассмотрение ходатайства следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу будет выездным. Утром 20 сентября 18-летний студент устроил стрельбу в университете. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.