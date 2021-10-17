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В Пермском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

  /   Обновлено: 17 октября 2021 12:57
Общество
В Пермском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
pixabay.com

Кунгур, 17 октября. Сотрудники экстренных служб спасли 65-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу.

Вблизи деревни Ботово в лесу заблудилась пенсионерка. Самостоятельно выбраться оттуда она бы не смогла. На место ЧП приехали спасатели. Они дозвонились до женщины и приступили к ее поискам при помощи светозвукового оборудования.

Через час пожилую местную жительницу удалось найти недалеко от деревни Кирьяны. Пенсионерка не пострадала и была возвращена своим близким.

В конце сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» спасли пенсионера в Рязанской области, сообщало Федеральное агентство новостей. В лесу у мужчины отказали ноги.

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