В Пермском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

Кунгур, 17 октября. Сотрудники экстренных служб спасли 65-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу.

Вблизи деревни Ботово в лесу заблудилась пенсионерка. Самостоятельно выбраться оттуда она бы не смогла. На место ЧП приехали спасатели. Они дозвонились до женщины и приступили к ее поискам при помощи светозвукового оборудования.

Через час пожилую местную жительницу удалось найти недалеко от деревни Кирьяны. Пенсионерка не пострадала и была возвращена своим близким.

В конце сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» спасли пенсионера в Рязанской области, сообщало Федеральное агентство новостей. В лесу у мужчины отказали ноги.