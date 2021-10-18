Вопрос выживания: ФАН разбирался, когда человек медведю — друг, а когда наоборот

В 2021 году широкий общественный резонанс получили сразу несколько случаев жестокого обращения с медведями в России. Весной тысячи людей объединились для поиска медведицы Маши с притравочной станции «Фирсановка». Затем стало известно, что в Челябинской области зверя держали в небольшой клетке без воды и еды, а после огласки ситуации животное пропало.
В начале лета всего за три дня петиция «Верните Баграта» набрала более 30 тысяч подписей с требованием прекратить играть с судьбами медвежат-сирот и вернуть животных домой, в Пермский край. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с президентом Фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» Анастасией Козич и попытался разобраться в «медвежьем вопросе», который, по мнению ряда специалистов, очень остро стоит в России сегодня.
«На самом деле, за кадром остаются сотни сообщений о медведях, которые живут в придорожных кафе или которые оказываются ненужными после закрытия цирков-передвижников. По статистике «Российского биологического общества», от 500 до 800 обращений в год поступает с запросом о медведях, которые нуждаются в помощи человека. При этом в стране нет ни одного профильного центра для пожизненного содержания взрослых особей», — говорит Козич.
«Медвежий вопрос» обычно поднимается в контексте трех типов ситуаций: выходы взрослых особей в населенные пункты, спасение медвежат-сирот, а также содержание медведей в придорожных кафе, на притравочных станциях, выходцев из цирков и выставок», — поясняет президент фонда.
Медведь с выходом
По ее словам, например, вопрос выходов медведей в населенные пункты требует минимального участия человека. Регламент действий при встрече с животным несложный:
- зафиксировать точное местонахождение животного на карте;
- сообщить в территориальное управление Охотнадзора. Если не нашли нужный номер, звонить в МЧС или по номеру 112, указать геолокацию;
- по приезде инспекторы просто отгоняют медведя в лес с помощью спецсредств или редко вводят в медикаментозный сон, затем перевозят глубоко в лесной массив.
«Наиболее распространенная причина выходов медведей в населенные пункты — это прикорм животных. Потому лучшим способом профилактики будет соблюдение чистоты вокруг мусорных контейнеров, особенно вблизи лесополосы, ликвидация свалок. Ни в коем случае не стоит подкармливать диких животных, чтобы они не ассоциировали человека с легким получением пищи», — поясняет Анастасия.
Вернуть или оставить
«Медвежата постарше после выхода из берлоги могут потеряться или отбиться от матери. Но ни в одном из вышеперечисленных случаев медвежата не способны к самостоятельному выживанию в лесу, их реабилитация и возвращение в естественную среду обитания — единственный шанс помочь животным выжить и адаптироваться к самостоятельной жизни в природе», — рассказывает Козич.
Если вы вдруг обнаружили медвежат-сирот в зимне-весенний период, то специалисты рекомендуют:
- не трогать их голыми руками, стараться свести разговоры к минимуму в присутствии медвежат;
- оперативно поместить в теплое и темное, но проветриваемое место;
- сообщить в территориальное управление Охотнадзора или в центр спасения медвежат-сирот.
Далее начинают работу специалисты, которые проводят оценку состояния медвежат. Если они находились в минимальном контакте с человеком до 10–14 дней, их можно реабилитировать для выпуска обратно в среду обитания. Если контакт был длительней, они привыкают к человеку, возврат в дикую природу для них становится почти невозможным.
«В настоящее время в России всего один профильный центр спасения медвежат-сирот, который занимается реабилитацией, адаптацией и успешным возвращением в естественную среду обитания медвежат бурого медведя. Основатель центра и разработчик методики — заслуженный эколог РФ Валентин Сергеевич Пажетнов, который вел работу на протяжении 49 лет. Сейчас его дело продолжают специалисты центра: Сергей, Василий и Екатерина Пажетновы. В год они принимают на реабилитацию от 8 до 16 медвежат. Всего за 26 лет работы в естественную среду обитания было возвращено 263 медведя», — отмечает Анастасия Козич.
«Все эти данные подтвердили возможность самостоятельного выживания медвежат после выпусков, показав, что выпущенные животные не только выживают, но и успешно интегрируются в местную популяцию и приносят потомство. Кроме того, метка животных является гарантом того, что медвежата, которых доращивали до так называемого «возраста самостоятельности» по методике Пажетнова, не выходят в населенные пункты», — говорит президент Фонда «Следы человека».
В четырех стенах
По мнению специалистов, наиболее распространенная и самая многочисленная проблемная группа — медведи в узких клетках в придорожных кафе, выходцы из цирков-передвижников, изувеченные на притравочных станциях. Пик запросов по ним приходится на летнее время, когда медведей обнаруживают лежачими без воды в металлических клетках.
«Запрос тут один — заберите. А забирать некуда. Центры реабилитации, в которых есть помещения, пригодные для содержания взрослого медведя, переполнены. Технические характеристики вольеров определяют высокую стоимость строительства, а перспектива содержания самого крупного наземного хищника делает уход за медведем опасным занятием. Как результат: символ России — бурый медведь — из года в год остается лидером в рейтинге страдающих животных страны», — поясняет Анастасия.
Серия учебных онлайн и офлайн занятий уже запланирована на осенне-зимний период 2021 года. Курс направлен на подготовку киперов — специалистов по уходу за животными, а также волонтеров и ветеринаров.