Вопрос выживания: ФАН разбирался, когда человек медведю — друг, а когда наоборот

В 2021 году широкий общественный резонанс получили сразу несколько случаев жестокого обращения с медведями в России. Весной тысячи людей объединились для поиска медведицы Маши с притравочной станции «Фирсановка». Затем стало известно, что в Челябинской области зверя держали в небольшой клетке без воды и еды, а после огласки ситуации животное пропало.

В начале лета всего за три дня петиция «Верните Баграта» набрала более 30 тысяч подписей с требованием прекратить играть с судьбами медвежат-сирот и вернуть животных домой, в Пермский край. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с президентом Фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» Анастасией Козич и попытался разобраться в «медвежьем вопросе», который, по мнению ряда специалистов, очень остро стоит в России сегодня.

«На самом деле, за кадром остаются сотни сообщений о медведях, которые живут в придорожных кафе или которые оказываются ненужными после закрытия цирков-передвижников. По статистике «Российского биологического общества», от 500 до 800 обращений в год поступает с запросом о медведях, которые нуждаются в помощи человека. При этом в стране нет ни одного профильного центра для пожизненного содержания взрослых особей», — говорит Козич.

vk.com / Центр реабилитации диких животных и птиц. Пермь

«Медвежий вопрос» обычно поднимается в контексте трех типов ситуаций: выходы взрослых особей в населенные пункты, спасение медвежат-сирот, а также содержание медведей в придорожных кафе, на притравочных станциях, выходцев из цирков и выставок», — поясняет президент фонда.

Медведь с выходом

Не так давно вновь полыхали серьезные пожары в Якутии, и силы общественных организаций, волонтеров были брошены на спасение животных. При этом направлять спасенных медведей для длительной реабилитации или последующего пожизненного содержания, по сути, некуда.

По ее словам, например, вопрос выходов медведей в населенные пункты требует минимального участия человека. Регламент действий при встрече с животным несложный:

зафиксировать точное местонахождение животного на карте;

сообщить в территориальное управление Охотнадзора. Если не нашли нужный номер, звонить в МЧС или по номеру 112, указать геолокацию;

по приезде инспекторы просто отгоняют медведя в лес с помощью спецсредств или редко вводят в медикаментозный сон, затем перевозят глубоко в лесной массив.

«Наиболее распространенная причина выходов медведей в населенные пункты — это прикорм животных. Потому лучшим способом профилактики будет соблюдение чистоты вокруг мусорных контейнеров, особенно вблизи лесополосы, ликвидация свалок. Ни в коем случае не стоит подкармливать диких животных, чтобы они не ассоциировали человека с легким получением пищи», — поясняет Анастасия.

vk.com / Александр Чазов

Вернуть или оставить

«Медвежата постарше после выхода из берлоги могут потеряться или отбиться от матери. Но ни в одном из вышеперечисленных случаев медвежата не способны к самостоятельному выживанию в лесу, их реабилитация и возвращение в естественную среду обитания — единственный шанс помочь животным выжить и адаптироваться к самостоятельной жизни в природе», — рассказывает Козич.

В двух других типах ситуаций с медведями без участия человека в спасении животных не обойтись. К примеру, причинами сиротства медвежат можно назвать повсеместно проводимые в зимний период лесозаготовительные работы и загонную охоту на копытных, когда звуки техники, человека или собак могут спугнуть медведицу из берлоги, после чего она никогда не возвращается обратно, даже если там остаются новорожденные.

Если вы вдруг обнаружили медвежат-сирот в зимне-весенний период, то специалисты рекомендуют:

не трогать их голыми руками, стараться свести разговоры к минимуму в присутствии медвежат;

оперативно поместить в теплое и темное, но проветриваемое место;

сообщить в территориальное управление Охотнадзора или в центр спасения медвежат-сирот.

Далее начинают работу специалисты, которые проводят оценку состояния медвежат. Если они находились в минимальном контакте с человеком до 10–14 дней, их можно реабилитировать для выпуска обратно в среду обитания. Если контакт был длительней, они привыкают к человеку, возврат в дикую природу для них становится почти невозможным.

«В настоящее время в России всего один профильный центр спасения медвежат-сирот, который занимается реабилитацией, адаптацией и успешным возвращением в естественную среду обитания медвежат бурого медведя. Основатель центра и разработчик методики — заслуженный эколог РФ Валентин Сергеевич Пажетнов, который вел работу на протяжении 49 лет. Сейчас его дело продолжают специалисты центра: Сергей, Василий и Екатерина Пажетновы. В год они принимают на реабилитацию от 8 до 16 медвежат. Всего за 26 лет работы в естественную среду обитания было возвращено 263 медведя», — отмечает Анастасия Козич.

vk.com / Центр спасения медвежат-сирот

«Все эти данные подтвердили возможность самостоятельного выживания медвежат после выпусков, показав, что выпущенные животные не только выживают, но и успешно интегрируются в местную популяцию и приносят потомство. Кроме того, метка животных является гарантом того, что медвежата, которых доращивали до так называемого «возраста самостоятельности» по методике Пажетнова, не выходят в населенные пункты», — говорит президент Фонда «Следы человека».

В четырех стенах

По этой же методике работают специалисты МРОО «Центр тигр» Приморского края. Специалисты проводят мониторинговые мероприятия с использованием различных средств мечения животных, таких как: ушные метки с идентификационными номерами, радио, GPS и спутниковые метки, фотоловушки, сбор данных среди госинспекторов.

По мнению специалистов, наиболее распространенная и самая многочисленная проблемная группа — медведи в узких клетках в придорожных кафе, выходцы из цирков-передвижников, изувеченные на притравочных станциях. Пик запросов по ним приходится на летнее время, когда медведей обнаруживают лежачими без воды в металлических клетках.

«Запрос тут один — заберите. А забирать некуда. Центры реабилитации, в которых есть помещения, пригодные для содержания взрослого медведя, переполнены. Технические характеристики вольеров определяют высокую стоимость строительства, а перспектива содержания самого крупного наземного хищника делает уход за медведем опасным занятием. Как результат: символ России — бурый медведь — из года в год остается лидером в рейтинге страдающих животных страны», — поясняет Анастасия.

vk.com / Алтайский биосферный заповедник

Пермский край с недавнего времени претендует на создание первого приюта для пожизненного содержания бурых медведей. В настоящее время идут работы по детальной проработке проекта, обсуждение объемов финансирования и сроках реализации. Здесь также планируется организовать площадку для комплексного просвещения молодежи ответственному обращению с животными, а также базу для подготовки специалистов в вопросах реабилитации крупных наземных хищников.

Серия учебных онлайн и офлайн занятий уже запланирована на осенне-зимний период 2021 года. Курс направлен на подготовку киперов — специалистов по уходу за животными, а также волонтеров и ветеринаров.