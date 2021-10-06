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Росгвардия начнет охранять пермский университет с 11 октября
Общество
Росгвардия начнет охранять пермский университет с 11 октября
vk.com  /  Пермский государственный университет

Пермь, 6 октября. Безопасность пермского университета (ПГНИУ) будет обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии. С 11 октября вооруженные сотрудники будут находиться на всех входах на территорию вуза.

«До этого момента дополнительную безопасность обеспечивает полиция. Сейчас вход на территорию кампуса осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Как только следователи закончат работу, доступ в университет станет свободным», — рассказали ФАН в ПГНИУ.

Сотрудники вуза сейчас получают новые инструкции по действиям в экстренных ситуациях. Во второй половине октября пройдет пять тренировок по разным видам угроз с отработкой плана действий в случае вооруженного нападения, пожара, захвата заложников, взрыва в здании и обнаружения взрывного устройства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в ПГНИУ, отключили от аппарата ИВЛ. Его готовятся перевести в обычную палату.

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