Преступная группа переправила почтой более 100 частей к стрелковому оружию

Пермь, 6 октября. Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех пермяков, обвиняемых в контрабанде. По данным МВД Прикамья, на их счету участие в 22 эпизодах.

В полиции ФАН рассказали, что 32-летний пермяк приобретал в свободном доступе охолощенное оружие (изделие, предназначенное для имитации выстрела холостыми патронами. — Прим. ФАН). Затем вносил в него конструктивные изменения и отправлял международными посылками в страны дальнего зарубежья.

«У него, во-первых, не было лицензии. Во-вторых, он указывал в декларациях заведомо ложные сведения о содержимом посылок, что уголовным законом расценивается как контрабанда», — пояснили ФАН в региональном МВД.

Для расширения бизнеса он привлек еще двух подельников. В итоге их деятельность была пресечена сотрудниками МВД, ФСБ и таможенной службы. В общей сложности фигурантами направлено международными почтовыми отправлениями более 100 различных частей к стрелковому оружию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по поручению председателя СКР Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка. Его подозревают в причинении побоев двум 11-летним девочкам.