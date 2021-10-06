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Звезда «Реальных пацанов» отдаст выигрыш из «Форта Боярд» на благотворительность
Общество
Звезда «Реальных пацанов» отдаст выигрыш из «Форта Боярд» на благотворительность
vk.com  /  фонд Дедморозим

Пермь, 6 октября. Актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов отправит выигрыш, который он получил в шоу «Форт Боярд», в пользу подопечных пермского «Дедморозим». Это не первый раз, когда артист помогает фонду.

«Николай помогал исполнить новогоднее желание девочки Светы из детского дома, а когда узнал, что неизлечимо больной парень Амир мечтает пожать ему руку, специально прилетел в Пермь», — рассказали ФАН в «Дедморозим».

Остальные члены команды — актер Владимир Селиванов, певцы Иван Дорн и Прохор Шаляпин, ведущий Влад Чижов также переведут выигрыш в поддержку благотворительных организаций. Они выиграли 646 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Дедморозим» добился для четырехлетнего мальчика лекарства для лечения нейробластомы четвертой стадии. Выживаемость с таким диагнозов, по словам специалистов, 10-20%.

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пермь выигрыш благотворительный фонд форт боярд наумов
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