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Пермского стрелка готовят к переводу в обычную палату
Общество
Пермского стрелка готовят к переводу в обычную палату
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 6 октября. Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в ПГНИУ, отключили от аппарата ИВЛ. Его готовятся перевести в обычную палату, где, возможно, он будет допрошен сотрудниками СК.

Стрелок не может пока говорить и общается через записки. После операций он находится в стабильно тяжелом состоянии. После перевода из реанимации молодого человека могут доставить в СИЗО «Матросская Тишина».

Во время стрельбы в пермском университете 20 сентября погибли шесть человек, пострадали 47. Бекмансуров был ранен. Ему сделали несколько операций.

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