После нападения на 11-летних девочек в Перми возбуждено уголовное дело

Пермь, 4 октября. По поручению председателя СКР Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка. Его подозревают в причинении побоев двум 11-летним девочкам.

3 октября 2021 года возле подъезда одного из жилых домов в Свердловском районе Перми пьяный мужчина нанес детям несколько ударов по голове и шее. Кроме того, он оскорблял их, в том числе с использованием нецензурной брани.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия случившегося. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, допросы», — пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что МВД начало проверку по факту избиения девочек, которых мужчина принял за обидчиц своей дочери.