Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 20:16
20:14
Спорт
Карпин поддержал решение Прядкина уйти в отставку с поста президента РПЛ
20:12
Весь мир
Патрушев и глава МИД Египта подтвердили важность проведения выборов в Ливии
20:11
Политика
Сенаторы США поставили условие Байдену о высылке 300 российских дипломатов
20:10
Общество
За здоровье духа: все самое важное о Всемирном дне психического здоровья
20:08
Общество
Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
20:06
Экономика
Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях
20:06
Армия
Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
20:06
Общество
Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
20:04
Видео
Сильнейшее подразделение: в Петербурге почтили память сотрудников уголовного розыска
20:04
Весь мир
Нездоровая ситуация: как слухи о болезни Эрдогана отразятся на будущем Турции
Все новости

После нападения на 11-летних девочек в Перми возбуждено уголовное дело
Происшествия
После нападения на 11-летних девочек в Перми возбуждено уголовное дело
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 4 октября. По поручению председателя СКР Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка. Его подозревают в причинении побоев двум 11-летним девочкам.

3 октября 2021 года возле подъезда одного из жилых домов в Свердловском районе Перми пьяный мужчина нанес детям несколько ударов по голове и шее. Кроме того, он оскорблял их, в том числе с использованием нецензурной брани.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия случившегося. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, допросы», — пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что МВД начало проверку по факту избиения девочек, которых мужчина принял за обидчиц своей дочери.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / После нападения на 11-летних девочек в Перми возбуждено уголовное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru