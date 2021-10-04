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Уникальный древнеегипетский артефакт начали изучать в Перми
Общество
Уникальный древнеегипетский артефакт начали изучать в Перми
vk.com  /  Пермский государственный университет

Пермь, 4 октября. В Музее истории Пермского государственного университета приступили к изучению уникального древнеегипетского артефакта. Фрагмент папирусного документа из Египта на пехлевийском языке обнаружила команда ученых ПГНИУ, Центра египтологических исследований РАН, Государственного исторического музея и Санкт-Петербургского государственного университета.

По словам директора пермского музея истории Марии Ромашовой, язык пехлеви или среднеперсидский использовался в Египте в промежутке 619–629 годов нашей эры.

«Этот факт позволяет точнее определить возраст находки. Папирус из музея пермского университета является хозяйственным документом, который был вторично использован для изготовления книжного переплета», — рассказала пресс-службе ПГНИУ Ромашова.

Папирусы на пехлеви — редкость в музейных коллекциях мира. Около 40 таких артефактов хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве. Самое большое собрание этих документов (примерно 600 экземпляров) принадлежало Австрийской национальной библиотеке в Вене. Сейчас большая его часть хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Таким образом Музей истории ПГНИУ является третьим музейным собранием в России, в фонд которого входит папирус на пехлеви.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском политехническом университете завершили исследования по повышению прочности металлических изделий более чем на 30%. Разработку ученых можно использовать в области машиностроения и авиастроения.

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ученые пермь университет исследования древний египет артефакт
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