Обезглавившего беременную жену иностранного гражданина осудят в Перми

Пермь, 4 октября. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы Прикамья, обвиняемого в убийстве двух человек с особой жестокостью. Одной из его жертв стала беременная женщина.

3 февраля 2021 года в квартире в Дзержинском районе Перми между супругами — гражданами России и Таджикистана — произошла ссора. Как пояснили ФАН в региональном Следственном комитете, в ходе конфликта обвиняемый на почве личных неприязненных отношений захотел убить свою беременную супругу и ее отца.

«Он вооружился ножом и ударил им жену. После обезглавил ее. В тот же день он встретил на улице отца убитой, которому нанес 60 колото-резаных ранений, от которых потерпевший скончался на месте», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.