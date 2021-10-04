Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 19:39
19:37
Общество
Один из создателей «Бригады» Юрий Райский умер на 67-м году жизни
19:35
Происшествия
Тела двух женщин и мужчины нашли в закрытой изнутри квартире под Калининградом
19:29
Происшествия
Пассажир такси погиб в ДТП с машиной дорожников под Казанью
19:29
Общество
Почти 30 кошек и собак нашли новых хозяев на акции «Хочу домой» в Ярославле
19:28
Происшествия
Директор фирмы подозревается в афере на 48 млн рублей в Калининградской области
19:25
Армия
Читатели Daily Mail приравняли смертоносный российский «Циркон» к кулакам Брюса Ли
19:22
Происшествия
Водитель внедорожника сбил двухлетнего мальчика во дворе жилого дома в Ухте
19:15
Армия
Капитан Дандыкин: российский гиперзвуковой «Циркон» охладил пыл США
19:13
Экономика
Росреестр: россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья
19:12
Происшествия
Британец два месяца жил с трупом убитой им матери
Все новости

Обезглавившего беременную жену иностранного гражданина осудят в Перми
Происшествия
Обезглавившего беременную жену иностранного гражданина осудят в Перми
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 4 октября. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы Прикамья, обвиняемого в убийстве двух человек с особой жестокостью. Одной из его жертв стала беременная женщина.

3 февраля 2021 года в квартире в Дзержинском районе Перми между супругами — гражданами России и Таджикистана — произошла ссора. Как пояснили ФАН в региональном Следственном комитете, в ходе конфликта обвиняемый на почве личных неприязненных отношений захотел убить свою беременную супругу и ее отца.

«Он вооружился ножом и ударил им жену. После обезглавил ее. В тот же день он встретил на улице отца убитой, которому нанес 60 колото-резаных ранений, от которых потерпевший скончался на месте», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обезглавившего беременную жену иностранного гражданина осудят в Перми
убийство пермь беременная женщина зарезал обезглавил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru