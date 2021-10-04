Пермяк отсудил за бракованную ванну почти в 20 раз больше ее стоимости

Пермь, 4 октября. Житель Прикамья отсудил у продавца более 355 тыс. рублей за товар, который стоил почти в двадцать раз меньше. Пермяк приобрел в магазине акриловую ванну, каркас и обвязку к ней, заплатив 20 796 рублей.

Затем он обнаружил недостатки — отслоение глянцевого покрытия и наличие сквозной трещины 17 см на верхнем борту изгиба ванны. Гарантия на товар составляла 5 лет. Мужчина обратился к продавцу с просьбой заменить товар или вернуть деньги. Но ИП отказался. В итоге спор перенесли в суд.

«В соответствии со ст. 56 ГПК РФ истец должен доказать факт продажи продавцом некачественного товара, а ответчик представить доказательства отсутствия в товаре недостатков или образование таковых вследствие транспортировки, хранения. То есть выявленные дефекты должны носить эксплуатационный, а не производственный характер», — рассказали ФАН в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ответчик сделать этого не смог. Суд первой инстанции взыскал в пользу покупателя только 20 796 рублей и аналогичную неустойку с продавца.

«При апелляционном рассмотрении дела гражданская коллегия Пермского краевого суда изменила и увеличила размер неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств и за нарушение сроков выплаты разницы в стоимости товара и штрафа. Всего — 355 994 рублей», — пояснили в суде.

Истец, в свою очередь, обязан возвратить индивидуальному предпринимателю ванну, каркас и обвязку к ней.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Государственная инспекция труда в Прикамье выявила грубейшие нарушения законодательства при расследовании причин обрушения перехода на трассе Прикамья. В результате трагедии погибли два водителя.