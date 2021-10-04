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Мужчина в Перми напал на двух школьниц, которых считал обидчицами дочери
Происшествия
Мужчина в Перми напал на двух школьниц, которых считал обидчицами дочери
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 4 октября. Вечером воскресенья, 3 октября, в столице Прикамья взрослый мужчина решил разобраться с двумя школьницами. По его мнению, они обижали его дочь.

Неадекватный гражданин подкараулил девочек около подъезда. В комментариях к выложенному видео женщина написала, что одна из школьниц ее 11-летняя дочь. На кадрах слышно, как обиженный «папа» угрожает и даже наносит несколько ударов по голове.

Мужчина в Перми напал на двух школьниц, которых считал обидчицами дочери
vk.com  / ЧП ДТП Пермь
Позже выяснилось, что мужчина не знал, как выглядят конкретные обидчицы его дочери, и напал на первых попавшихся детей. В данный момент заявление есть у инспектора по делам несовершеннолетних, но уже планируется провести проверку и по факту нападения на детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчину без определенного места жительства в Прикамье будут судить за кражу, разбой, незаконное изготовление, ношение и перевозку оружия.

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дети нападение пермь заявление школьницы
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