Мужчина в Перми напал на двух школьниц, которых считал обидчицами дочери

Пермь, 4 октября. Вечером воскресенья, 3 октября, в столице Прикамья взрослый мужчина решил разобраться с двумя школьницами. По его мнению, они обижали его дочь.

Неадекватный гражданин подкараулил девочек около подъезда. В комментариях к выложенному видео женщина написала, что одна из школьниц ее 11-летняя дочь. На кадрах слышно, как обиженный «папа» угрожает и даже наносит несколько ударов по голове.

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Позже выяснилось, что мужчина не знал, как выглядят конкретные обидчицы его дочери, и напал на первых попавшихся детей. В данный момент заявление есть у инспектора по делам несовершеннолетних, но уже планируется провести проверку и по факту нападения на детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчину без определенного места жительства в Прикамье будут судить за кражу, разбой, незаконное изготовление, ношение и перевозку оружия.