Двое жертв крушения вертолета в Подмосковье оказались жителями Пермского края

Пермь, 4 октября. Установлены личности молодых людей, погибших при крушении вертолета «Робинсон» в подмосковном Лыткарино. Были найдены паспорта на имя 21-летнего Семена С. из Соликамска и 21-летней Христианы К. из Березников (оба города Пермского края).

Отец Семена является членом общественной палаты Прикамья и директором завода металлических изделий. А папа девушки служит клириком местной епархии.

Вместе с ними в катастрофе погиб пилот, преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.

