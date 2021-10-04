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Двое жертв крушения вертолета в Подмосковье оказались жителями Пермского края
Происшествия
Двое жертв крушения вертолета в Подмосковье оказались жителями Пермского края
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 4 октября. Установлены личности молодых людей, погибших при крушении вертолета «Робинсон» в подмосковном Лыткарино. Были найдены паспорта на имя 21-летнего Семена С. из Соликамска и 21-летней Христианы К. из Березников (оба города Пермского края).

Отец Семена является членом общественной палаты Прикамья и директором завода металлических изделий. А папа девушки служит клириком местной епархии.

Вместе с ними в катастрофе погиб пилот, преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.
 

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вертолет пермский край крушение пилот погибли люди
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