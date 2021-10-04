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Женщина погибла, упав в шахту лифта долгостроя в Перми
Происшествия
Женщина погибла, упав в шахту лифта долгостроя в Перми
wikipedia.org  /  Diaz~commonswiki

Пермь, 4 октября. В недостроенном доме в столице Прикамье погибла женщина. По словам очевидцев, трагедия случилась после того, как она упала в шахту лифта с пятого этажа.

Полицию вызвал ее знакомый без определенного места жительства. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что проживал в долгострое вместе с погибшей. Они нередко гоняли детей по этажам. В этот раз все закончилось трагедией.

Следователями организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчину без определенного места жительства в Прикамье будут судить за кражу и незаконное проникновение в жилище, разбой, хищение оружия и боеприпасов.

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