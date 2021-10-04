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Бездомный совершал ограбления с помощью переделанного ружья в Прикамье
Происшествия
Бездомный совершал ограбления с помощью переделанного ружья в Прикамье
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 4 октября. 51-летнего мужчину без определенного места жительства в Прикамье будут судить за кражу и незаконное проникновение в жилище, разбой, хищение оружия и боеприпасов, незаконное изготовление, ношение и перевозку оружия.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что 20 июля 2021 года в одном из населенных пунктов Ильинского городского округа бездомный проник в дом фермера. Оттуда он похитил деньги, а также охотничье ружье и патроны к нему. Затем мужчина самостоятельно переделал оружие в обрез, который носил при себе и перевозил по территории округа.

Бездомный совершал ограбления с помощью переделанного ружья в Прикамье
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю

«Один из эпизодов произошел 21 июля. Он совершил разбойное нападение на магазин, в котором в это время находились две женщины, а также маленькая девочка. Обвиняемый похитил ювелирные украшения, деньги, продукты питания, а также спиртное. Затем связал потерпевших и скрылся с места преступления», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Женщины освободились и сообщили о разбойном нападении. Мужчина, который уже собирался ехать в Пермь, был задержан. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Кунгура осужден за систематические издевательства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Последний случай едва не закончился для девушки гибелью.

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кража следственный комитет пермский край бездомный обрез
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