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Началась вакцинация от коронавируса иностранных граждан в Прикамье

  /   Обновлено: 04 октября 2021 08:59
Общество
Началась вакцинация от коронавируса иностранных граждан в Прикамье
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 4 октября. В Прикамье началась иммунизация иностранных граждан от COVID-19. Вакцинация проводится в отделении платных медицинских услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

«Центр СПИД является уполномоченной организацией по иммунизации иностранных граждан, в том числе студентов, обучающихся в Пермском крае», — пояснили ФАН в министерстве здравоохранения Прикамья.

По данным на 3 октября прививки от коронавируса сделали 78 иностранцев. Всего, по информации минздрава, в Пермском крае планируется вакцинировать «Спутником Лайт» порядка 10 тысяч лиц этой категории.

Стоимость услуги — 650 рублей. Договор заключается только при предъявлении иностранцем загранпаспорта. Также возможно заключение договоров с работодателями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские ученые создали специальную программу, которая позволит диагностировать патологии сердца у младенцев и ускорять их лечение.

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