Из окна перинатального центра в Перми выпала девушка

Пермь, 2 октября. Правоохранители выясняют причины трагедии, которая произошла в субботу, 2 октября, в Пермском краевом перинатальном центре. Из окна учреждения выпала девушка.

В социальных сетях фотографии с места происшествия выложили очевидцы. На снимках видно тело, лежащее на асфальте, медперсонал и сотрудников полиции.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт обнаружения тела. Сейчас проводится доследственная проверка, назначена экспертиза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Трагедия произошла 30 сентября в деревне Новая Каменка.