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Вахтовик из Перми погиб в ужасном ДТП в Югре
Происшествия
Вахтовик из Перми погиб в ужасном ДТП в Югре
86.мвд.рф  /  УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АО - ЮГРЕ

Пермь, 2 октября. На 337 км автодороги «Советский — Ханты-Мансийск» произошла жуткая авария. В ДТП погиб 41-летний пермяк, который возвращался с вахты.

По информации пресс-службы МВД Югры, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся со Scania. Мощный удар пришелся на левую сторону иномарки.

В результате столкновения Volkswagen смяло в гармошку. Водитель легковушки погиб на месте. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Государственная инспекция труда в Прикамье выявила грубейшие нарушения законодательства при расследовании причин обрушения перехода на трассе Пермь — Екатеринбург.

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дтп пермь полиция ханты-мансийск погиб человек
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