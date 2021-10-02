Вахтовик из Перми погиб в ужасном ДТП в Югре

Пермь, 2 октября. На 337 км автодороги «Советский — Ханты-Мансийск» произошла жуткая авария. В ДТП погиб 41-летний пермяк, который возвращался с вахты.

По информации пресс-службы МВД Югры, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся со Scania. Мощный удар пришелся на левую сторону иномарки.

В результате столкновения Volkswagen смяло в гармошку. Водитель легковушки погиб на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Государственная инспекция труда в Прикамье выявила грубейшие нарушения законодательства при расследовании причин обрушения перехода на трассе Пермь — Екатеринбург.