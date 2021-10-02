Терпела, пока чуть не погибла: в Прикамье мужчина регулярно избивал сожительницу

Пермь, 2 октября. Житель Кунгура осужден за систематические издевательства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Последний случай едва не закончился для девушки гибелью.

Как пояснили ФАН в прокуратуре Кунгура, в феврале 2021 года мужчина избил девушку, затем взял нож и нанес ей удар в шею. Она была госпитализирована. По заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения могут быть расценены, как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд установил, что мужчина неоднократно подвергал побоям свою сожительницу. Однако сама потерпевшая ни разу не сообщала об этом в правоохранительные органы.

В итоге гражданину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодая уроженка Добрянки признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хищении чужого имущества. Девушка едва не убила парня, с которым познакомилась на сайте.