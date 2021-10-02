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Участковый спас на пожаре жителя Пермского края
Происшествия
Участковый спас на пожаре жителя Пермского края
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 2 октября. В селе Березовка в Прикамье в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. Старший лейтенант полиции Алексей Петров в тот момент только заступил на службу и отправился на участок.

Он заметил клубы дыма и направился к месту происшествия. В это же время поступило сообщение из дежурной части о возгорании. Алексей забежал в подъезд, осмотрелся, понял, что в квартирах первого этажа людей нет, а на втором обнаружил помещение, закрытое изнутри.

«Совсем рядом находился очаг возгорания. Пламя практически полностью охватило одну из стен и потолок, в коридоре стоял дым. Стучал в дверь, кричал, но никто не открывал. Тогда принял решение взломать дверь, — рассказал пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Петров. — В комнате в дыму разглядел на диване человека. Пытался привести его в чувство, но он не реагировал».

Участковый спас на пожаре жителя Пермского края
59.мвд.рф  / ГУ МВД России по Пермскому краю
В итоге участковый взвалил мужчину на плечо и вынес его из дома. На свежем воздухе он стал приходить в себя. Помощь прибывших медработников гражданину не понадобилась. Сотрудники пожарно-спасательной части сообщили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительницу Чусовского городского округа Прикамья признали виновной в причинении смерти по неосторожности. В апреле четверо ее детей погибли в страшном пожаре. 

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