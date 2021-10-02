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В Пермском крае полицейский вытащил мужчину из горящего деревянного дома

  /   Обновлено: 02 октября 2021 09:57
Общество
В Пермском крае полицейский вытащил мужчину из горящего деревянного дома
karelia.sledcom.ru

Пермь, 2 октября. Участковый отдела полиции спас из пожара в частном доме жителя села Березовка в Пермском каре, сообщили в региональном МВД.

ЧП произошло несколько дней назад. Участковый полиции во время дежурства проезжал через село Березовка. Мужчина заметил, что в одном из деревянных домов началось возгорание. Страж порядка незамедлительно прибыл на место инцидента. Сначала правоохранитель проверил весь первый этаж, но людей там не обнаружил. Следом он поднялся выше и увидел запертую квартиру, рядом с которой был очаг возгорания.

Весь коридор был наполнен едким и густым дымом, а огонь успел распространиться на стену и потолок. Участковый стучал в дверь и пытался окликнуть хозяев квартиры, однако на его попытки никто не реагировал.

После этого сотрудник полиции взломал дверь. Когда ему далось попасть в помещение, правоохранитель увидел на диване мужчину без сознания. Он поднял его на плечо и вынес на улицу. На свежем воздухе пострадавший стал приходить в себя. Помощь медиков ему не понадобилась. По информации МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Белгороде кошка спасла многодетную семью от смерти в огне, сообщал ФАН. Домашний питомец разбудил одного из своих хозяев. Подросток поднял всех родных, и они эвакуировались на улицу через окно. Никто не пострадал.

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