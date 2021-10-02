Серьезные нарушения найдены при проверке обрушения перехода в Прикамье

Пермь, 2 октября. Государственная инспекция труда в Прикамье выявила грубейшие нарушения законодательства при расследовании причин обрушения перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. В результате трагедии погибли два водителя.

28 сентября около 4:00 на трассе под Пермью водитель автомобиля MAN не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода, из-за чего произошло обрушение.

«Установлено, что экспедитор грузовика не прошел обязательные медосмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, не прошел в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, — рассказали ФАН в ведомстве. — Работодателем не обеспечено проведение специальной оценки условий труда рабочего места водителя MAN».

В данный момент возбуждено административное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обрушение пешеходного перехода произошло на 50-м километре дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Конструкция упала на оживленную проезжую часть.