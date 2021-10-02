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Пермскому стрелку провели еще одну операцию
Общество
Пермскому стрелку провели еще одну операцию
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 2 октября. Еще одну операцию провели расстрелявшему несколько человек в пермском университете Тимуру Бекмансурову. Ему удалили из легких жидкость.

По сообщениям СМИ, хирурги оперировали его более полутора часов. В министерстве здравоохранения ФАН сообщили, что не комментируют данную информацию, сославшись на врачебную тайну.

Ранее Бекмансуров перенес несколько операций, в том числе, ампутацию части ноги. Он продолжает оставаться в тяжелом состоянии, при этом находится в сознании.

Нападение на ПГНИУ было совершено 20 сентября. В результате стрельбы погибли шесть человек, 47 — пострадали.

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