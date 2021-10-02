Разработка пермских ученых позволит сделать авиадвигатели надежнее

Пермь, 2 октября. В пермском политехническом университете завершили исследования по повышению прочности металлических изделий более чем на 30%. Разработку ученых можно использовать в области машиностроения и авиастроения.

В вузе ФАН рассказали, что отечественных аналогов комплекса пока нет. А стоимость пермской разработки в два раза ниже зарубежного аналога.

«Чтобы улучшить характеристики промышленных изделий, сегодня используют методы химикотермической и механотермической обработки, но это длительный, дорогостоящий и не всегда эффективный процесс. В основе нашей разработки лежит другой способ — накатывание поверхности с помощью шарика или ролика, которые вдавливаются в поверхность детали с определенным усилием», — пояснил ФАН автор разработки Алексей Ширяев.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Этот метод должен значительно повысить качество поверхности изделий. Испытания провели в Центре высокотехнологичных машиностроительных производств на изготовленном в политехе инструменте и его зарубежном аналоге. В итоге механические характеристики поверхностного слоя образцов удалось повысить на 25-33%.

По мнению исследователей, разработку можно будет внедрить, в частности, в авиационном двигателестроении для упрочнения лопаток и валов газотурбинных двигателей. В ПНИПУ отметили, что к инновации уже проявила интерес одна из авиастроительных компаний России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские ученые создали специальную программу, которая позволит диагностировать патологии сердца у младенцев и ускорять их лечение.