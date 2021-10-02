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Чудом выжил: водитель в Прикамье вылетел из машины во время ДТП
Происшествия
Чудом выжил: водитель в Прикамье вылетел из машины во время ДТП
vk.com  /  Чрезвычайное происшествие | Пермь

Пермь, 2 октября. В Соликамском районе Прикамья водителю невероятно повезло во время ДТП. Причем, сразу после аварии он скрылся.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как ВАЗ несколько раз на большой скорости переворачивается. В этот момент из машины выпадает водитель и летит за машиной. Чудом он не попадает под автомобиль.

В региональной ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что сейчас разбираются в происшествии. Водитель с места аварии скрылся. Устанавливается его личность и место нахождения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 28 сентября пешеходный переход обрушился на дорогу Пермь — Екатеринбург. Несколько человек погибли.

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