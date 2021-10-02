Многодетная мать признана виновной в гибели четырех детей в Прикамье

Пермь, 2 октября. Жительницу Чусовского городского округа Прикамья признали виновной в причинении смерти по неосторожности. В апреле четверо ее детей погибли в страшном пожаре.

В Следственном комитете по Пермскому краю ФАН пояснили, что в поселке Утес в этот день дети 6 и 5 лет, а также трехлетние брат и сестра находились в частном жилом доме без присмотра взрослых.

«Мать заперла их дома, оставила включенным электронагревательный прибор, из-за чего произошел пожар, во время которого дети погибли», — уточнили в СУ СКР Прикамья.

Ранее председатель Следственного комитета России поручал регулярно докладывать о ходе расследования уголовного дела.

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

«Проведенная пожарно-техническая экспертиза подтвердила факт нарушения требований пожарной безопасности. Мать полностью признала свою вину», — объяснили в прокуратуре.

В региональной прокуратуре ФАН рассказали, что обвиняемая уже была лишена родительских прав в отношении четырех старших детей.

Суд отправил женщину на 1 год 7 месяцев в колонию общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Трагедия произошла 30 сентября в деревне Новая Каменка.